На скамье подсудимых двое мужчин. Они обвинялись в хулиганстве с применением огнестрельного оружия и предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью.

Из материалов дела следует, что 20 ноября 2023 года в поселке Жана Каратон подсудимые вооружившись железной арматурой и травматическим пистолетом, зашли в остановившийся служебный автобус ТОО. Далее из хулиганских побуждений избили пассажира, затем два раза выстрелили в его сторону из травматического пистолета. После чего, скрылись с места происшествия.

В результате преступных действий подсудимых потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Сами подсудимые свою вину признали в полном объеме.

Приговором суда оба мужчины признаны виновными. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.