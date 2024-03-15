Сегодня, 14 марта, министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова встретилась с общественностью ЗКО. Жители области рассказали министру о наболевшем, озвучили острые проблемы и выступили с предложениями.

Председатель ОО «Ак Отау» Алтынай Искалиева попросила поддержать пенсионеров работающих в социальной сфере грантовой поддержкой. А также подумать об оказании психологической и юридической помощи для людей без определенного места жительства.

— Программа по трудоустройству предпенсионного возраста не сильно распространена среди населения. Хотелось бы получать грантовую поддержку для пенсионеров, которые работают в социальной сфере. Потому что мы не можем конкурировать с молодежью на равной основе. У пенсионеров маленькие пенсии, работая они помогают себе. Также я уже 15 лет кормлю людей без определенного места жительства. Не смотря на то, что это уязвимая и некому не нужная группа людей, они тоже являются частью нашего общества. Хочется чтобы эту группу тоже учитывали при составлении техспецификации. Нужно им не только совать кусок хлеба, но и как-то социализировать, оказывать психологическую и юридическую помощь, — сказала Алтынай Искалиева.

Министр труда ответила, что на данный момент в мажилисе на рассмотрении находится проект о внесении изменений в социальный кодекс. Центры долголетия будут финансироваться за счет государства, через местные исполнительные органы.

Касательно людей без определенного места жительства, то государство предоставляет им только ночлег. И согласно исследованиям, эта категория людей не задерживается в определенном месте. Опекаемые возвращаются к своему привычному образу жизни. Поэтому увеличения оказываемых услуг влекущие рост бюджета не целесообразен.

Также, Светлана Жакупова сказала, что вчера, 13 марта в течении четырех часов они совместно с акимом области обсуждали острые проблемы региона.