Третий агрофестиваль AgroFest Batys-2024 обещает стать самым значимым событием лета в агропромышленном комплексе Западного региона.

С 26 по 28 июля на полях села Сулуколь района Байтерек ожидается около пяти тысяч посетителей. AgroFest Batys-2024 выходит на уровень крупного республиканского форума, объединяя ведущих специалистов агропромышленного комплекса, экспертов, крупных производителей сельхозпродукции и представителей заводов-изготовителей спецтехники. Организаторы подтвердили высокий уровень фестиваля, развернув на 40 гектарах земли, в тридцати минутах езды от Уральска, более 11 тысяч квадратных метров выставочных площадей. В эко-палаточных лагерях будут оборудованы конференц-залы, где тысячи людей, заинтересованных в агробизнесе, смогут найти новых партнеров.

В этом году участников ждет обширная и содержательная программа, которая начнется с традиционной выставки сельхозтехники, оборудования, сельскохозяйственных животных и демонстрационной площадки с достижениями ведущих растениеводов региона.

Для фермеров ЗКО и соседних регионов участие в этих выставках – это престиж, подчеркивающий статус и имидж их хозяйств, а также успехи в селекционной работе. Для компаний, представляющих спецтехнику и оборудование, это отличная возможность заключить контракты с потенциальными клиентами. Каждый участник AgroFest Batys-2024 понимает, что фестиваль – это деловая площадка для новых перспективных знакомств, привлекающая более пяти тысяч заинтересованных посетителей.

Эта выставка пользуется заслуженной популярностью среди представителей казахстанского и зарубежного агробизнеса. Она является эффективной платформой для демонстрации передовых решений в отрасли, обмена опытом и развития деловых контактов между отечественными и зарубежными сельхозтоваропроизводителями. Западно-Казахстанская область, как центр заводчиков казахской белоголовой породы, подчеркивает свою значимость в развитии мясной отрасли страны.

Трехдневная программа фестиваля объединяет науку и практику. Все три дня разделены на тематические блоки, предоставляющие актуальную информацию. Ключевыми событиями фестиваля станут семинары и конференции с участием ведущих экспертов отрасли.

В мероприятии примет участие один из лидеров агропромышленного комплекса западного региона ТОО «АгроСервис-Батыс». Предприятие совместно с ютуб-каналом «The Фермер» приглашает всех на фестиваль.

Сотни участников и тысячи посетителей смогут увидеть презентации агротехнологий, инновационных методов землепользования, современной сельхозтехники и продукции агропроизводителей. Вас ждут насыщенные развлекательные программы для детей и взрослых на дне поля AgroFest Batys-2024.

Кстати, фестиваль – это отличная возможность познакомить ребенка с сельским хозяйством. Целых три дня с раннего утра до позднего вечера ваши дети будут заняты всевозможными развлечениями. Веселые аниматоры, яркие детские площадки, множество батутов, детские комнаты, кукурузный лабиринт, электромобили и много мороженого.

На фестивале каждый найдет себе мероприятие, которое придется ему по душе. Развлекательная программа подготовлена не только для взрослых, но и для маленьких гостей фестиваля. Вы сможете ознакомиться с интерактивной выставкой сельскохозяйственной техники, насладиться концертной программой, понаблюдать за конкурсом лучших племенных бычков казахской белоголовой породы, завести много полезных знакомств приняв участие в интересных партнерских интеграциях. Помимо этого организаторы подготовили для гостей мероприятия яркие фотозоны, где вы сможете запечатлеть яркие моменты, взять на прокат воздушные шары, вместе с детьми посетить зоопарк домашних животных, позабавиться в кукурузном лабиринте, принять участие в соревнованиях по кокпару и байге, сходить на фермерский рынок и отдохнуть на площадках детского и семейного отдыха. Для вас так же подготовлены фуд-корты с разнообразным угощением и ресто-бары с изысканным меню.

Не пропустите самое масштабное событие Западного Казахстана AgroFest Batys-2024. Ждем вас с 26 по 28 июля в селе Сулуколь района Байтерек на площадке агрофестиваля, где мы готовимся встретить до пяти тысяч единомышленников и энтузиастов аграрного бизнеса!

Организаторы для вашего удобства даже продумали бесплатный автобус, который будет ежедневно курсировать до места локации. Дорога займет у вас всего полчаса. Обслуживать вас будут комфортабельные автобусы, которые будут выезжать с Салтанат Сарайы с 8:00-10:00 каждые 15 минут до локации.

