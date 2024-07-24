На брифинге руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Амангельды Саламат рассказал, что в этом году в области, сельскохозяйственные животные получили 3,5 миллиона доз вакцин против 11 различных болезней.

По словам руководителя управления, за последние три года на территории области увеличилась численность ядовитых пауков-каракуртов, в результате чего сильно страдают сельскохозяйственные животные, в том числе верблюды.