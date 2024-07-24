На брифинге руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Амангельды Саламат рассказал, что в этом году в области, сельскохозяйственные животные получили 3,5 миллиона доз вакцин против 11 различных болезней.
По словам руководителя управления, за последние три года на территории области увеличилась численность ядовитых пауков-каракуртов, в результате чего сильно страдают сельскохозяйственные животные, в том числе верблюды.
— За июнь и июль в песчаных районах области 485 верблюдов подверглись укусам каракуртов, погибли 90. 306 верблюдов благодаря симптоматическому лечению выздоровели, 89 на данный момент получают лечение. Ущерб владельцев павшего скота превысил 65 миллионов тенге. Из года в год ситуация усугубляется, что вызывает нарекания со стороны владельцев животных, — резюмировал Саламат.