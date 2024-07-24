В министерстве здравоохранения РК сообщили о разработке нового механизма для предотвращения приписок медицинских услуг. Рабочая группа рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медицинских учреждениях страны.

— В последнее время всё больше пациентов обнаруживают в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые, по их мнению, не были предоставлены. Так называемые приписки наносят не только экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения. Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов, — сказано в сообщении.

В числе предложенных цифровых решений:

Подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента.

Идентификация пациента с использованием технологии FaceID.

Сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.

В минздраве считают, что внедрение этих мер поможет значительно снизить количество приписок и восстановить доверие пациентов к системе здравоохранения. Ведомство продолжит активно работать над улучшением качества медицинских услуг и обеспечением прозрачности их оказания.