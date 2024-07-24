В полном объёме выплатили компенсацию пострадавшим от паводка в районе Атырауской области

В комиссию по оценке и возмещению ущерба поступило в Кызылкогинском районе 70 заявлений. Согласно её заключению, за 191 голову погибшего скота из крестьянских хозяйств и частных подворий, выплатили компенсацию на общую сумму 61,7 миллиона тенге.

По словам акима Кызылкогинского района Каната Азмуханова, в специально созданную комиссию поступили заявления от владельцев 31 жилого дома.

— Из них семь возвращены из-за отсутствия документов на жилье, 24 заявления удовлетворены. Ущерб жильцов подсчитали технические оценщики. В результате принято решение, что шесть жилых домов будут отремонтированы, 18 признали аварийными, —сообщил Азмуханов.

Аким района представил итоговые протоколы оценщиков. Согласно заявлениям четыре человека попросили предоставить жилье, 20 —по результатам оценки выплатили его стоимость. Сейчас идет строительство трёх домов в селе Коныстану и одного в Миялы.



Аграрий Суйеугали Дуйсалиев за счет выплаченной компенсации намерен расширить хозяйство и увеличить количество скота.