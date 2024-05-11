1,3 млрд тенге выплатили пострадавшим от паводка в Атырауской области

Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов.

Сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ продолжают прием обращений семей, пострадавших от паводка. На данный момент заявки на получение единовременной выплаты поступили от 3906 жителей района.