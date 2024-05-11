Кто должен предоставить декларацию в налоговую в этом году

— Требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководителям декларацию предоставлять не надо, как и тем, кто занимается частной практикой, — пояснил Тулепов.

— Декларацию можно представить по месту своего жительства, через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика», «Электронного правительства», мобильные приложения «e-salyqАzamat», Halyk, Bank Centercredit. Также можно на бумажном носителе, по почте, либо в явочном порядке, — пояснил Тулепов о сроках сдачи декларации в этом году.

Руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по ЗКО Тимур Тулепов рассказал, что с 1 января 2024 года декларацию должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.По его словам, декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 этого года.