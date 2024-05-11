Телеграм-канал DataHub опубликовал интересную статистику, согласно которой мужчин в Казахстане на 48,8% меньше, чем женщин.

В призывном возрасте (18-27 лет-прим.автора) на 1 января находится 12,5% мужского населения.

В вузах страны на начало учебного года обучалось 278,6 тысячи мужчин, где каждый четвертый обучался по направлению «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли». Военное дело в вузах осваивают 767 казахстанцев, из них выпуститься в этом году должен 191 человек.

Также автор канала добавил статистику по ввезенным в республику средствам для бритья. За два месяца в Казахстан ввезли 119,8 тонны средств для бритья, что на 46% ниже, чем годом ранее.