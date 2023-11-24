Атырауские полицейские показали, как мошенник обманывает жителей по телефону, подделывая женский голос. Свои способности он продемонстрировал после задержания.

18 ноября полицейские во время ОПМ Hi-Tech задержали 27-летнего мужчину, который через сайт объявлений дал рекламу о сдаче несуществующей квартиры в аренду. Он легко изменял голос по телефону.

— Переписываясь с подозреваемым в WhatsApp, 37-летняя жительница города перечислила ему 50 тысяч тенге в виде предоплаты. В результате пострадавшей нанесён материальный ущерб. В ходе следствия установлено, что подозреваемый причастен к трём таким уголовным делам, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В Атырауской области с начала года в полицию обратились 20 потерпевших, которых обманули рекламой об аренде квартир в интернете.

