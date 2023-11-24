15 мая этого года бывшего полицейского чиновника Эдика Булатова приговорили за взятку к пяти годам лишения свободы. Тогда дочь подсудимого и его защитница Наргиза Булатова отметила, что они подадут апелляционную жалобу и «не оставят это так».

Сегодня, 24 ноября, прошло апелляционное судебное заседание под председательством судьи Азата Избасарова и судей коллегии Гизатоллой Кырыкбаевым и Ниязбеком Дилдабековым.

Адвокат Булатова Руслан Шагатаев озвучил заявление об отводе судебной коллегии.

— 15 ноября этого года назначили судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб осуждённого Булатова на приговор Уральского городского суда. В указанное время заседание не провели в связи с занятостью судей по другим служебным делам. Заседание отложили на 17 ноября. В этот раз не провели в связи с занятостью на другом процессе адвоката осуждённого. Судебный процесс отложили на 24 ноября, — зачитал Шагатаев.

Адвокат отметил, что днём ранее на основании письменного заявления осуждённого

суд предоставил Булатову копии судебных томов уголовного дела.

— При изучении томов Булатов обнаружил постановление судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда от 15 ноября. В постановлении председателем коллегии Избасаровым, судьями Кырыкбаевым и Дилдабековым принято решение об оставлении приговора Уральского городского суда в отношении осуждённого Булатова без изменения, а апелляционные жалобы последнего и его адвоката — без удовлетворения. Данное постановление без подписей судей и печати суда. То, что постановление вынесено этим составом суда, не вызывает сомнений, — заявил Шагатаев.

Адвокат Булатова отметил, что постановление подготовили к судебному заседанию на 15 ноября. В этот день планировалось его огласить и подписать.

— Заседание не состоялось и постановление осталось в судебном томе. По халатности суда его копии предоставили осуждённому с другими документами. Номер уголовного дела соответствует действительности, а шрифт текста соответствует тому, который использует судебная коллегия при вынесении своих постановлений, — сказал Руслан Шагатаев.

Адвокат заявил отвод и недоверие всей судебной коллегии по уголовным делам областного суда. Он объяснил это тем, что в постановлении указана фамилия действующего председателя судебной коллегии Избасарова.

— Не провели ни одного судебного заседания. Не выслушали ходатайства и выступления осуждённого и его адвоката. Не выслушали заключение прокурора. Судебная коллегия приняла решение в пользу стороны обвинения. Сегодняшнее заседание несёт формальный характер. Судебная коллегия грубо нарушила права осуждённого, — заключил адвокат осужденного.

Далее судья Избасаров зачитал постановление по ходатайству адвоката.

— После заявления судебная коллегия постановила удовлетворить ходатайство в части отвода состава коллегии Избасарова, Кырыкбаева и Дилдабекова. В части отвода всему составу судебной коллегии по уголовным делам областного суда — оставить без удовлетворения, — зачитал Избасаров.

Избасаров отметил, что документ, который предоставили ему на исследование, не является действующим судебным актом.

— На документе нет печатей. У сторон появились сомнения в объективности рассмотрения уголовного дела и мы приняли решение, чтобы его рассматривали другие судьи. Что за документ и где его взяли, мы не знаем. В природе его не существует. В материалах уголовного дела этого судебного акта нет, — сказал Избасаров.

Дату следующего уголовного дела пообещали сообщить, как только дело перераспределят другому судье.

Фото предоставила Наргиза Булатова

