Отчётная встреча акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова с населением прошла в Доме культуры. В нём принял участие аким области Нариман Турегалиев и ряд руководителей областных управлений.

В своем докладе глава района рассказал о состоянии дорог, ситуации с общественным транспортом, инженерной инфраструктуры и дефиците специалистов, который пока актуален для района.

По словам Еркебулана Ихсанова, продолжается реконструкция дороги республиканского значения Подстепное — Елек (36 километров), реализуемой в рамках Комплексного плана развития. Сейчас идут работы по реконструкции 108-144 километров дороги. Завершение на этом участке запланировано на 2024 год. Стоимость проекта — 17 млрд тенге.

Также компания КПО б.в. (Карачаганак Петролиум Оперетинг б.в. выделила средства на реконструкцию автодороги) проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика для реконструкции двух участков дороги в промежутках 36-72 и 72-108 километров.

— На прошлых встречах я сообщал, что работы по среднему ремонту автодороги Аксай — Теректы (15 километров) приостановлены из-за судебного процесса по определению подрядчика. Суд завершен, подрядной организацией определено товарищество «ДСК Приоритет». Но к настоящему времени и эта организация не приступила к работам из-за подорожания материалов, а заказчик судится с областным управлением автомобильных дорог, — рассказал Еркебулан Ихсанов.

Между тем, недовольство жителей вызывает и состояние электрических сетей.