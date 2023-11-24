В редакцию «МГ» обратились жители посёлка Деркул. В домах на улице Даля третьи сутки нет света. Пропало и отопление, ведь газовые котлы работают от электричества.

Житель села Рамиль говорит, что свет отключили 22 ноября в восемь утра. Дома остыли до температуры +10, дети и пенсионеры сильно мерзнут.

— До диспетчера горсвета не дозвониться. А если дозвонился, то как слышат адрес, бросают трубку. Местный акимат в курсе проблемы, но бездействует. Всё, что они говорят, «мы звоним диспетчеру, там трубки не берут». Ситуация повторяется не первый год. Как только дождь, ветер или снег, сразу отключение. Но больше полудня мы без света не сидели. 22 ноября были пару попыток включить свет, но это было на 10 секунд. Вчера соседи дозвонились до диспетчера, сказали, что свет дадут в течение 45 минут. Но не дали. Вечером многие поехали в акимат, вроде все дома подключили, а нашу улицу нет, — говорит Рамиль.

В пресс-службе акима города сообщили, что аварийные отключения произошли из-за неблагоприятных погодных условий. Без электричества остались 568 абонентов посёлка Деркул. Улицы Деркульская, Даля, Шарын, Тихая, а также садовые общества Умиткер и Ягодка без света с 22 ноября.

— На территории посёлка работали две бригады РЭКа по четыре специалиста. Подключение электричества производилось 23 ноября около 20:00. Однако улицы Тихая, Северная, половина улицы Деркултская, дачи Умиткер и Ягодка не были подключены. Было принято решение временно подключить указанные дачи к другой фазе до восстановления электричества. Подключение к электричеству садового общества Умиткер произвели в 2:00 24 ноября силами АО ЗапКазРЭК и дали разъяснение населению посёлка Деркул. Сейчас две аварийные бригады работают на территории для устранения причины отключения электричества. Количество абонентов — 94, — сказано в сообщении.

На месте работает аварийная бригада. Подачу электроэнергии возобновят в первой половине дня.