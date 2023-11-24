23 ноября аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил Бурлинский район, чтобы заслушать отчёт главы района Еркебулана Ихсанова перед населением. Но сначала Турегалиев посетил несколько объектов районного центра и принял участие в торжественном открытии военкомата.

— Важно, чтобы каждый человек, призванный в армию, полностью осознавал свои обязанности перед Родиной и стал настоящим патриотом. Чтобы часть, призвавшая его в армию, соответствовала современным требованиям. С этой целью в Аксае построили и ввели в эксплуатацию новый призывной пункт. Здание бывшего пункта построено в 1963 году и сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме того, оно не отвечало современным требованиям, не было условий для работы медицинских работников. Поэтому возникла острая необходимость строительства нового пункта призыва. В конце февраля Нариману Торегалиеву, прибывшему с рабочим визитом в район, показали аварийное старое здание и презентовали проект нового объекта. Спустя девять месяцев глава области принял участие в открытии нового призывного пункта, — сообщили в акимате района.

На первом этаже военкомата находятся дежурная комната, кабинет заседания призывной комиссии, кабинеты врачей-специалистов, на втором этаже — кабинеты сотрудников призывного участка, актовый зал, архивная комната, кабинеты помощника и призывников, комната отдыха. Общая площадь трёхэтажного здания составляет 713,12 квадратных метра, сметная стоимость — 254,9 миллионов тенге.

Выступая на торжественном открытии призывного пункта, Нариман Турегалиев вручил начальнику районного отдела по делам обороны Бекенгали Карасаеву ключи от здания и нового автомобиля NIVA. Глава области отметил, что новое здание является первым в регионе типовым военным объектом.