В КазНИИ онкологии и радиологии в Алматы врачи извлекли у пациентки 30-килограммовую опухоль. Уникальную операцию провела команда онкогинекологов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

65-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на резкое увеличение живота до гигантских размеров и распирающие боли в брюшной полости. По словам пациентки, заболевание началось в декабре 2023 года, когда впервые появились тянущие и ноющие боли внизу живота. Из-за огромных размеров новообразования женщина с трудом передвигалась.

С июля 2024 года отмечается прогрессивный рост живота в объеме. Ей были проведены необходимые обследования. КТ органов брюшной полости показала картину гигантского кистозно-солидного образования брюшной полости, исходящего из малого таза. 13 августа 2024 года пациентка была обсуждена на заседании мультидисциплинарной группы центра онкогинекологии КазНИИОиР, которая рекомендовала оперативное лечение. Пациентка была госпитализирована и прооперирована, - сообщил руководитель Центра онкогинекологии КазНИИ онкологии и радиологии Ерлан Кукубасов.

Операция по удалению гигантской кистомы проходила в три этапа и длилась около двух часов. По итогам гистологического обследования опухоли, пациентке был поставлен диагноз «рак яичников».

– Первым этапом была выполнена двусторонняя кроссэктомия, так как у пациентки имелись проблемы с малыми и большими подкожными венами нижних конечностей. Вторым этапом проведены лапаротомия, рассечение спаек брюшины, удаление гигантской опухоли правого яичника и тотальная гистерэктомия с придатками, а также резекция большого сальника - таким образом, был выполнен оптимальный объем хирургического лечения при раке яичников. Ввиду гигантских размеров опухоли яичника передняя брюшная стенка была сильно растянута, что потребовало третьего этапа - абдоминопластики для коррекции образовавшегося дефекта передней брюшной стенки, - добавил доктор Кукубасов.

Как рассказывают врачи, такие случаи в их практике нередки, но иметь дело с такой гигантской опухолью им приходится впервые.

– Ежегодно в нашем институте мы наблюдаем подобные клинические случаи. Однако размеры выявленной у данной пациентки опухоли яичника являются поистине уникальными не только в нашей практике, но и, по отзывам наших коллег из ведущих онкологических учреждений США, Великобритании, стран СНГ и Океании, в мире. Ими ранее не фиксировались новообразования столь внушительных габаритов. Удаленная опухоль достигала веса около 30-35 килограммов и характеризовалась плотной капсулой, - рассказала председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, сама ходит и обслуживает себя. В ближайшее время ее выпишут из больницы.



