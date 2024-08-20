По данным РГП "Казгидромет", 21 августа днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 35 градусов. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +17.

21 августа на северо-западе, в центре Мангыстауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +36 градусов, ночью +22.

Днем по Атырауской области ожидается сильная жара до 36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность.



