Как сообщили в Energyprom.kz, за январь–июнь этого года Казахстан отправил на экспорт 2,4 миллиона тонн пшеницы и меслина на 494,1 миллиона долларов США. В натуральном выражении экспорт сократился на 38,5%, в денежном — сразу на 51,9%.

Сообщается, что 75,8% всего объёма экспорта отправили в страны СНГ: 1,8 млн тонн пшеницы — на 33,7% меньше, чем годом ранее.

Основной покупатель казахстанской пшеницы — Узбекистан: 1,3 млн тонн, годовое сокращение — на 33,8%. В ключевой тройке стран-импортёров в секторе также оказались Таджикистан и Туркменистан.

Что касается остальных стран, они за шесть месяцев импортировали 575,8 тысячи тонн пшеницы и меслина из РК на 114,6 миллиона долларов США. Здесь среди лидеров оказались Китай (324,8 тысячи тонн), Италия (186,3 тысячи тонн) и Афганистан (59,7 тысячи тонн).

Примечательно, что поставок в Азербайджан в этом году не было. При этом исторически Казахстан отправлял в Азербайджан более одного миллиона тонн зерна, сообщает АО «НК „Продкорпорация“». В настоящее время прорабатываются механизмы для возврата прежних позиций, чтобы казахстанская пшеница вновь стала конкурентоспособной на азербайджанском рынке.

Динамика экспортных цен на пшеницу достаточно неровная. В итоге по результатам полугодия, то есть за январь–июнь 2024 года, экспортные цены на пшеницу снизились на 6% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, в том числе для стран СНГ — на 6,9%, для остальных стран — на 4,7%.

Согласно предварительным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в этом году посевная площадь пшеницы в Казахстане составила 13,2 миллиона гектар, что 4,1% меньше, чем годом ранее.

Наибольшие посевные площади традиционно наблюдаются в Акмолинской (4 млн га, минус 5,1%), Костанайской (3,7 млн га, минус 3,4%) и Северо-Казахстанской (2,5 млн га, минус 2,3%) областях. На тройку лидирующих регионов приходится 77,5% всех посевных площадей страны.

Больше всего пшеницы произвели в Китае: 136,6 миллиона тонн. Далее идут Евросоюз и Индия. В топ-10 стран также вошли Россия, США, Канада, Пакистан, Австралия, Украина и Турция. На эти страны совокупно пришлось 82,8% всего мирового производства пшеницы.

Казахстан попал на 14-е место с объёмом производства 12,1 миллиона тонн. Доля страны в мире составила 1,5%. Среди стран СНГ, помимо входящих в десятку, в Узбекистане произвели 6,5 миллиона тонн, в Беларуси — 2,3 миллиона тонн, в Таджикистане — 861 тысяча тонн, в Туркменистане — 650 тысяч тонн, в Кыргызстане — 440 тысяч тонн пшеницы.