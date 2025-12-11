Причиной запрета стал скандал, который мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил в больнице.

Шортандинский районный суд Акмолинской области вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении жителя района Н., который совершил мелкое хулиганство в общественном месте.

По данным суда, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в коридоре районной больницы и кричал нецензурной бранью в присутствии пациентов и детей. Когда хирург сделал ему замечание, Н. ответил оскорблениями, нарушив общественный порядок и спокойствие окружающих.

Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение средней степени. Суд учёл смягчающими обстоятельствами признание вины, а отягчающим — состояние алкогольного опьянения. Также принималось во внимание материальное положение мужчины: он не имеет постоянного места работы и источника дохода.

Суд назначил административный арест на 5 суток с дополнительным требованием — запрет на употребление алкогольных напитков.

Решение призвано обеспечить соблюдение общественного порядка и предупредить повторные нарушения.