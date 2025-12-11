Новый год — не только гирлянды, шампанское и мандарины, но и невероятные вкусы и традиции, связанные с праздничной едой. В разных уголках мира люди встречают этот волшебный праздник с совершенно уникальными блюдами и кулинарными ритуалами, которые не только радуют вкус, но и символизируют счастье, удачу и благополучие в новом году.
Что и где подают к Новому году
Мексика — буньюэло и «разбиваем тарелки»
В Оахаке на Новый год угощаются хрустящими сладкими оладьями буньюэло, а затем весело разбивают керамические тарелки — считается, что громкий треск прогоняет всё старое и приглашает удачу.
Южная Корея — суп ттоккук
На корейском праздничном столе обязательна тарелка рисовых клецок ттоккук. Съев первую ложку в Новый год, считается, что человек официально становится «старше» на год.
Германия — свинина и марципановые свинки
В Германии и Австрии символом удачи на Новый год считается свинина — а на сладкое подают маленьких марципановых «свинок Glücksschwein» с пожеланиями благополучия.
Испания — 12 виноградин удачи
Традиция съесть 12 виноградин под бой курантов — по одной на каждый месяц года — по‑испански считается обязательным ритуалом для счастья и благополучия.
Франция — праздничный пирог «Галетт де Руа»
Во Франции на Новый год подают сладкий пирог «Галетт де Руа» с бобом внутри. Тот, кто найдёт боб в своём кусочке, становится «королём» или «королевой» праздника и получает небольшие подарки или символические привилегии на год.
Китай — сладкие танъюань
В Китае на Новый год подают круглые шарики из рисовой муки танъюань в тёплом сиропе — они символизируют семейное тепло и полноту жизни.
Другие чудеса праздничных столов
В Сальвадоре перед полуночью разбивают яйцо в стакан с водой: форма желтка наутро предсказывает будущее.
В Италии и Мексике чечевица символизирует богатство — её добавляют в супы или просто носят с собой в карманах.
В Турции гранат бросают в дверной проём — чем больше зерен разлетится, тем щедрее будет год.
В Японии перед боем курантов едят длинную гречневую лапшу соба, чтобы «отрезать» невзгоды прошлого года.
В Швеции в рисовом пудинге прячут миндаль: тот, кто найдёт орешек, будет счастлив весь год.
В Греции 1 января на дверь вешают луковицу как символ обновления.
В Шотландии праздник Hogmanay сопровождается первым тостом с виски — чтобы год был тёплым и душевным.
В Казахстане на Новый год дома готовят мясные блюда, праздничный плов и баурсаки, а также сервируют стол с мандаринами, орехами и фруктами, символизирующими достаток и благополучие. В некоторых семьях принято загадывать желания, пробуя новые блюда в новогоднюю ночь, что создаёт атмосферу уюта и радости.
Новогоднее застолье — это про магию вкуса и традиций
Каждое блюдо — это не просто еда, а маленькая история, символ надежды и добра. Независимо от того, где вы встретите Новый год, пусть ваш стол будет не только вкусным, но и наполненным теплом традиций и хороших предчувствий.