Новый год — не только гирлянды, шампанское и мандарины, но и невероятные вкусы и традиции, связанные с праздничной едой. В разных уголках мира люди встречают этот волшебный праздник с совершенно уникальными блюдами и кулинарными ритуалами, которые не только радуют вкус, но и символизируют счастье, удачу и благополучие в новом году.

Что и где подают к Новому году

Мексика — буньюэло и «разбиваем тарелки»

В Оахаке на Новый год угощаются хрустящими сладкими оладьями буньюэло, а затем весело разбивают керамические тарелки — считается, что громкий треск прогоняет всё старое и приглашает удачу.

Южная Корея — суп ттоккук

На корейском праздничном столе обязательна тарелка рисовых клецок ттоккук. Съев первую ложку в Новый год, считается, что человек официально становится «старше» на год.

Германия — свинина и марципановые свинки

В Германии и Австрии символом удачи на Новый год считается свинина — а на сладкое подают маленьких марципановых «свинок Glücksschwein» с пожеланиями благополучия.

Испания — 12 виноградин удачи

Традиция съесть 12 виноградин под бой курантов — по одной на каждый месяц года — по‑испански считается обязательным ритуалом для счастья и благополучия.

Франция — праздничный пирог «Галетт де Руа»

Во Франции на Новый год подают сладкий пирог «Галетт де Руа» с бобом внутри. Тот, кто найдёт боб в своём кусочке, становится «королём» или «королевой» праздника и получает небольшие подарки или символические привилегии на год.

Китай — сладкие танъюань

В Китае на Новый год подают круглые шарики из рисовой муки танъюань в тёплом сиропе — они символизируют семейное тепло и полноту жизни.

Другие чудеса праздничных столов

В Сальвадоре перед полуночью разбивают яйцо в стакан с водой: форма желтка наутро предсказывает будущее.

В Италии и Мексике чечевица символизирует богатство — её добавляют в супы или просто носят с собой в карманах.

В Турции гранат бросают в дверной проём — чем больше зерен разлетится, тем щедрее будет год.

В Японии перед боем курантов едят длинную гречневую лапшу соба, чтобы «отрезать» невзгоды прошлого года.

В Швеции в рисовом пудинге прячут миндаль: тот, кто найдёт орешек, будет счастлив весь год.

В Греции 1 января на дверь вешают луковицу как символ обновления.

В Шотландии праздник Hogmanay сопровождается первым тостом с виски — чтобы год был тёплым и душевным.

В Казахстане на Новый год дома готовят мясные блюда, праздничный плов и баурсаки, а также сервируют стол с мандаринами, орехами и фруктами, символизирующими достаток и благополучие. В некоторых семьях принято загадывать желания, пробуя новые блюда в новогоднюю ночь, что создаёт атмосферу уюта и радости.

Новогоднее застолье — это про магию вкуса и традиций

Каждое блюдо — это не просто еда, а маленькая история, символ надежды и добра. Независимо от того, где вы встретите Новый год, пусть ваш стол будет не только вкусным, но и наполненным теплом традиций и хороших предчувствий.