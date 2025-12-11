За десять месяцев 2025 года по области выявлен 61 случай вируса иммунодефицита человека.

С 1996 года в регионе зарегистрировали 1192 случая ВИЧ. За первые 10 месяцев 2025 года выявили 61 новый случай — это на восемь больше, чем за тот же период прошлого года. Рост объясняют тем, что проверки и диагностика стали проводиться активнее. Об этом рассказал директор Областного центра по профилактике ВИЧ инфекции Актлек Умирбаев.

— В этом году ВИЧ фиксировали не только в Уральске, где выявили 42 случая, но и в районах области. В Бурлинском районе зарегистрировано 6 случаев, в Теректинском — 4. В районах Бәйтерек и Акжайык — по 2 случая. По одному заболевшему выявлено в Таскалинском, Жангалинском, Казталовском и Чингирлауском районах. Также зарегистрирован один случай среди жителей других областей, — отметил Актлек Умирбаев.

По возрасту ситуация выглядит так: среди детей и подростков новых случаев нет. В группе 20–29 лет выявили 7 случаев. Больше всего заболевших — 26 человек — в возрасте 30–39 лет. Далее идёт группа 40–49 лет — 16 случаев. Среди людей 50–59 лет зарегистрировано 9 случаев, а среди тех, кому 60 и старше — 3 случая. Таким образом, основная часть новых случаев приходится на людей от 30 до 49 лет.

Если говорить о соцдемографическом составе, среди заболевших больше мужчин — 41 человек, женщин — 20.

— По социальному статусу картина такая: 27 человек — работающие, 26 — без работы. Также выявили 2 пенсионеров, 2 осуждённых, 2 человек под следствием. Кроме того, среди новых случаев есть 1 военнослужащий и 1 человек с неуточнённым статусом, — сказал спикер.

Наиболее распространённый путь передачи ВИЧ в регионе — половой. На него приходится около 88,6% новых случаев. Около 9,8% случаев связаны с употреблением инъекционных наркотиков. Хотя эта доля снижается, проблема по-прежнему остаётся серьёзной.