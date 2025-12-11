Сегодня, 11 декабря, на брифинге перед журналистами выступил аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов, который рассказал о социально-экономическом развитии района.

По словам главы региона, на сегодняшний день бюджет Бурлинского района составил 21,6 млрд тенге.

— Наша главная задача — последовательно улучшать показатели нашего района по всем направлениям в рамках реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева и национальных приоритетов развития. Известно, что важной частью стратегического планирования является бюджет. На сегодняшний день бюджет района составил 21,6 млрд тенге, в том числе бюджет развития — 7,1 млрд тенге, а текущий бюджет — 14,5 млрд тенге. С начала года налогоплательщики района перечислили в бюджет 273,1 млрд тенге налоговых и неналоговых платежей, из них в республиканский бюджет – 196,8 млрд тенге, в областной – 63,4 млрд тенге, - рассказал Еркебулан Ихсанов.

По его словам, в этом году в районе реализуется 42 бюджетных проекта на общую сумму 7,2 млрд тенге. Среди них строительство одного многоэтажного дома и приобретение 22 единиц жилья, реконструкция электросетей, строительство водопровода, газификация, строительство и ремонт 5 автодорог, реконструкция объекта культуры, капитальный ремонт 10 объектов КСК и многое другое.

О чем еще говорил Еркебулан Ихсанов:

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал – 252,1 млрд тенге, в том числе 13,5 млрд — от МСБ. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 35%. Предприятие «Alem Zholdas» выпускает СИЗ для нефтегазовой отрасли.

Малый и средний бизнес

В районе действуют 4802 субъекта МСБ, занято более 12 тыс. человек. Отрасль дала 2,5 млрд тенге налогов. В рамках господдержки одобрено 20 проектов по субсидированию и гарантированию.

Сельское хозяйство

Объем продукции — 12 млрд тенге (+5,4%). Посеяно 68 тысяч гектаров земель, собрано 13 тысяч тонн зерновых, 8,5 тысяч тонн масличных. Внедряются цифровые технологии, приобретено 112 единиц техники.

Ремонт автомобильных дорог

Ремонтируется 148 км дорог, включая реконструкцию трассы Подстепное – граница РФ. В Аксае реализовано 19 проектов по ремонту улиц.

Инфраструктура

Реконструированы электросети в нескольких селах, завершено строительство водопровода в Димитрово, проведена газификация Масайтобе. Обеспеченность водой достигла 100%, газом – 99,8%. В Аксае заменены лифты, идет строительство многоквартирных домов, приобретено 43 квартиры для социально уязвимых семей.

Социальная сфера

В районе зарегистрировано 18,7 тыс. семей, выявлены 2 774 социально уязвимые. Более 300 человек трудоустроены, 46 получили государственные гранты. Открыто 1 082 рабочих места. В медицину прибыло 35 врачей, часть обеспечена жильем. В сфере образования открыта школа в Пугачево, строятся школы в Аксае.

Здравоохранение и культура

Введены новые медучреждения, идет строительство пристроек к больнице. Завершена реконструкция Дома культуры в г.Аксай.

Интернет и безопасность

В Бурлинском районе установлены пункты доступа к интернету, планируется подключить 13 сел. Для безопасности установлены 102 камеры и скоростемеры.

Напомним, ранее в Бурлинском районе побывал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, который проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в регионе. Он осмотрел Карачаганакское и Чинаревское месторождения. Особое внимание уделили модернизации производств, загрузке мощностей, увеличению доли казахстанских товаров и подготовке специалистов.