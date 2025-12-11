В Теректинском районе остановили авто с тушами косуль.

В Теректинском районе Западно-Казахстанской области задержали четверых мужчин с незаконным уловом.

Инцидент произошёл во время патрулирования лесного массива Шагатайского сельского округа. Сотрудники природоохранной полиции совместно с районной полицией остановили автомобиль Toyota Avensis. В салоне находились четверо мужчин, которые сразу вызвали подозрения.

При досмотре у пассажиров изъяли два охотничьих ружья, а в багажнике обнаружили четыре туши косули. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, сейчас проводится расследование.

Департамент полиции ЗКО напоминает: охота без разрешения запрещена законом и грозит уголовной ответственностью.

Напомним, что с 1 декабря в регионе проходит акция «Сайгак», направленная на борьбу с браконьерством и защиту редких животных. За первые 10 дней акции выявлено 23 административных и одно уголовное правонарушение. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства продолжается.