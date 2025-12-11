Гражданин утверждал, что получил только 8 млн тенге и подписал договор под давлением, пытаясь признать сделку недействительной, но суд жалобу отклонил.

Межрайонный суд по гражданским делам города Семея рассмотрел дело о взыскании задолженности по договору займа между А.А.К. и А.К.Б. Ответчик, казахстанец А.К.Б., утверждал, что получил лишь 8 млн тенге и подписал договор под давлением, пытаясь признать сделку недействительной.

Стороны заключили нотариально удостоверенный договор займа от 26 февраля 2025 года на сумму 42 млн тенге, которую ответчик должен был вернуть до 1 мая 2025 года. Истец обратилась в суд после того, как обязательства не были выполнены.

Суд изучил материалы дела и установил:

договор был заключён в нотариальной форме, факт передачи средств закреплён документально;

доказательств давления, угроз или обмана ответчик не представил;

доводы о притворности и мнимости сделки не подтвердились;

частичное признание долга (8 млн тенге) подтверждает факт получения и пользования денежными средствами;

переписки и аудиозаписи сторон подтверждают наличие долговых отношений.

Суд удовлетворил иск А.А.К. полностью: с А.К.Б. взысканы 42 млн тенге и судебные расходы. Во встречном иске о признании договора недействительным отказано. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, отклонив жалобу ответчика.