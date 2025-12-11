Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2026 года.

С 1 февраля 2026 года в Казахстане вводится новый порядок государственного контроля, позволяющий проводить внезапные проверки организаций, которые финансируются из бюджета и оказывают услуги детям — обеспечивают питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление. Проверки смогут проводиться как до начала оказания услуг, так и в период их предоставления.

Новая модель контроля призвана обеспечить более оперативное реагирование на возможные нарушения и повысить безопасность детей. Теперь уполномоченный орган сможет выходить на объект сразу после получения сигнала о конкретном факте нарушения.

По словам председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспановой, механизм внезапных проверок усиливает защиту прав ребёнка и делает контрольные мероприятия более эффективными.

— Если поступает сигнал, осуществляется внеплановая проверка с посещением объекта, — подчеркнула она.

Государственный контроль будет осуществляться на основе Закона «О правах ребёнка в РК», что закрепляет особый порядок проверок и повышает требования к качеству предоставляемых услуг.

Напомним, что 4 декабря Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в законодательство по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.

Новые нормы вступят в силу с 1 февраля 2026 года.