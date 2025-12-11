На Электронной бирже труда Enbek.kz в ноябре 2025 года зафиксировано заметное снижение активности со стороны работодателей и соискателей, сообщает Минтруда РК. Однако наиболее резкое падение количества вакансий отмечено в Западно-Казахстанской области.
Всего по стране в ноябре было размещено 101,1 тыс. вакансий, что на 23% меньше, чем в октябре. Особенно снизился спрос на квалифицированных специалистов — минус 26%. Количество резюме также уменьшилось — 101,3 тыс., что на 11% ниже предыдущего месяца.
Западно-Казахстанская область показала самое значительное падение — вакансий стало меньше на 4,7 тыс., до уровня 3,7 тыс. единиц. Это крупнейшее сокращение среди всех регионов страны.
Для сравнения:
Жамбылская область: −3,8 тыс. (до 5 тыс.);
Атырауская область: −2,5 тыс. (до 4 тыс.).
Снижение вакансий связано с сезонностью, в частности — завершением комплектования котельных установок и предприятий к отопительному сезону.
Несмотря на сокращение числа вакансий, в ноябре на рынке труда сохранялись высокооплачиваемые предложения. Работодатели готовы платить:
Главным строителям — от 640 тыс. тенге и выше;
Начальникам производственных участков — от 595 тыс.;
Авиационным диспетчерам — от 568 тыс. тенге.
Соискатели же демонстрировали ещё более амбициозные ожидания.
Самые высокие запросы по заработной плате:
Пилоты — в среднем 1,9 млн тенге;
Руководители IT-подразделений и главные геологи — около 1,2 млн тенге.
Традиционно самым высоким оставался спрос на работников социальной сферы и транспорта:
медсестры/медбратья — 1,9 тыс. вакансий;
санитары — 1,8 тыс.;
воспитатели и водители — по 1,5 тыс.