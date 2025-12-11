В ноябре вакансий стало меньше на 4,7 тысяч — это самое значительное сокращение по стране.

На Электронной бирже труда Enbek.kz в ноябре 2025 года зафиксировано заметное снижение активности со стороны работодателей и соискателей, сообщает Минтруда РК. Однако наиболее резкое падение количества вакансий отмечено в Западно-Казахстанской области.

Всего по стране в ноябре было размещено 101,1 тыс. вакансий, что на 23% меньше, чем в октябре. Особенно снизился спрос на квалифицированных специалистов — минус 26%. Количество резюме также уменьшилось — 101,3 тыс., что на 11% ниже предыдущего месяца.

Западно-Казахстанская область показала самое значительное падение — вакансий стало меньше на 4,7 тыс., до уровня 3,7 тыс. единиц. Это крупнейшее сокращение среди всех регионов страны.

Для сравнения:

Жамбылская область: −3,8 тыс. (до 5 тыс.);

Атырауская область: −2,5 тыс. (до 4 тыс.).

Снижение вакансий связано с сезонностью, в частности — завершением комплектования котельных установок и предприятий к отопительному сезону.

Несмотря на сокращение числа вакансий, в ноябре на рынке труда сохранялись высокооплачиваемые предложения. Работодатели готовы платить:

Главным строителям — от 640 тыс. тенге и выше;

Начальникам производственных участков — от 595 тыс.;

Авиационным диспетчерам — от 568 тыс. тенге.

Соискатели же демонстрировали ещё более амбициозные ожидания.

Самые высокие запросы по заработной плате:

Пилоты — в среднем 1,9 млн тенге;

Руководители IT-подразделений и главные геологи — около 1,2 млн тенге.

Традиционно самым высоким оставался спрос на работников социальной сферы и транспорта: