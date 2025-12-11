В 2025 году проведены 92 внутриутробные операции.

В министерстве здравоохранения РК сообщили, что в этом году в стране улучшили доступ к специализированной помощи для беременных женщин и усилили систему раннего выявления врождённых пороков развития. В 18 перинатальных центрах работают «Клиники одного дня». Там почти 100 тысяч беременных получили более 500 тысяч медицинских услуг. Все необходимые обследования можно пройти за один визит.

Эта программа дала заметные результаты:

выявляемость врождённых пороков плода выросла на 13%,

охват пренатальными скринингами увеличился на 8%,

младенческая смертность от пороков развития снизилась на 15%,

первичная инвалидность от аномалий развития уменьшилась на 7,5%

Также в стране внедрена фетальная хирургия. В 2025 году проведены 92 внутриутробные операции, благодаря которым удалось спасти 105 будущих новорождённых. Успешно прошли роды у 79 женщин с многоплодной беременностью. В 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода, чтобы беременные могли вовремя получить нужную помощь.

По итогам 9 месяцев 2025 года младенческая смертность достигла исторического минимума — 5,84 на 1000 живорожденных. Это на 19,3% ниже, чем в тот же период 2024 года. Неонатальная смертность за 10 месяцев также снизилась — с 3,4 до 3,1 на 1000 живорожденных.