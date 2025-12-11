При этом ни одного штрафа за прогрев автомобиля дольше пяти минут не выписали.

По данным департамента полиции ЗКО, за последнюю неделю в области оштрафовали 15 водителей за езду без зимней резины. При этом ни одного штрафа за прогрев автомобиля дольше пяти минут не выписали.

Напомним, что с 1 декабря по 1 марта в Казахстане действует требование ездить только на зимней резине. За нарушение по статье 590 КоАП РК предусмотрен штраф — 5 МРП, что в 2025 году составляет 19 660 тенге. Если водитель повторно попадётся в течение года, сумма увеличивается до 20 МРП.

Кстати, штрафы за летние шины выписываются с 1 декабря, даже если снега на дорогах нет, так как это требование закона.