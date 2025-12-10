Полицейские провели задержание в центре города.

10 декабря в центре Актобе перекрыли дорогу, туда съехалось более 10 полицейских машин. В пабликах появилось задержание полицейскими двух мужчин. Одного уложили на землю, второй был босой, с перевязанной рукой, его погрузили в машину.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что проводится досудебное расследование по факту хулиганства, совершённого на территории одной из автозаправочных станций.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли пневматическое оружие.

В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого установлена, принимаются меры к его задержанию.

Дополнительные сведения в интересах следствия не разглашаются.

В 21:00 в ведомстве сообщили, что подозреваемого задержали.

Айман КАРИМ