Финансовая дисциплина здесь часто уступает эмоциональным порывам.

Астрологи Mixnews утверждают, что есть знаки зодиака, чьи финансовые привычки нередко приводят к нехватке денег — именно они чаще всех «не умеют экономить».

Кто чаще всего теряет деньги

Овен — под влиянием Марса склонен к импульсивным покупкам: гаджеты, новинки, что захочется «здесь и сейчас». «Покупай — потом разберусь» — типичный девиз этой группы.

Лев — любит впечатлять окружающих: роскошная одежда, дорогостоящие ужины, щедрость ради статуса. Часто расходам соответствует стремление «блистать», а не бюджет.

Весы — эстетика и гар­мония для них важнее прагматизма: красивая одежда, интерьер, вещи «для души» часто важнее разумного расхода.

Стрелец — ценит впечатления и свободу больше, чем сбережения: путешествия, отдых, экспромты — и всё это нередко «по настроению», без оглядки на бюджет.

По мнению астрологов, именно у этих знаков «деньги утекают сквозь пальцы»: финансовая дисциплина часто уступает эмоциональным порывам, желанию жить «здесь и сейчас» и стремлению к яркости жизни.