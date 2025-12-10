Внедрение новых мер защиты связано с усилением мер безопасности против мошенничества.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК совместно с Генеральной прокуратурой усиливает защиту граждан от телефонного мошенничества.

Ранее для удобства пользователей доступ к некоторым государственным ресурсам осуществлялся через одноразовый SMS‑код с короткого номера 1414. Мошенники могли воспользоваться этой системой: достаточно было знать телефонный номер потенциальной «жертвы», чтобы получить доступ к её аккаунту.

С декабря текущего года системы, которые не внедрили новые меры защиты, отключены от SMS‑шлюза 1414. Теперь доступ возможен только через:

биометрическую аутентификацию (FaceID);

электронно‑цифровую подпись (ЭЦП);

специальный QR‑код (eGov QR).

Для повышения цифровой грамотности граждан на главной странице мобильного приложения eGov Mobile размещены баннеры с рекомендациями: как распознать подозрительные действия, соблюдать правила кибергигиены и безопасно пользоваться государственными цифровыми сервисами.

Минцифры подчеркивает, что все меры реализуются в рамках концепции «Закон и порядок», направлены на защиту персональных данных, укрепление правопорядка и повышение доверия граждан к цифровым сервисам государства.