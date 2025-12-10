57-летний Андрей Маслов, инженер-строитель по образованию, заявил о попытке незаконного лишения его собственности — ресторана «Слобода» в центре Уральска. По его словам, на него пытаются повесить долги предприятия, в котором он работал до 2009 года.

57-летний Андрей Маслов, инженер-строитель, заявил, что у него пытаются незаконно отобрать ресторан «Слобода» в центре Уральска. По его словам, на него хотят повесить долги компании, где он работал до 2009 года.

Ресторан Маслов получил в наследство от родителей. Он никогда не занимался ресторанным бизнесом — всю жизнь работал в строительстве и участвовал в возведении более 30 объектов по Казахстану, в том числе на месторождениях Карачаганак и Тенгиз. С 2004 по 2009 год Маслов трудился в компании «Зангар К».

— В 2007 году начальник финансовой полиции потребовал у «Зангар К» взятку — 200 тысяч долларов. Мы отказались, и после этого начались проблемы. Нам начислили дополнительные налоги на 39 миллионов тенге — просто «придумали» долг. Это была огромная сумма по тем временам. Чтобы продолжить работу и выполнить заказы, я открыл новую фирму — «Зангар Строй Холдинг», где стал директором и учредителем, — рассказывает Маслов.

Позже суд отменил «Зангар К» это доначисление налогов. Но самого Маслова обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Его осудили и на три года запретили заниматься бизнесом, хотя, как он утверждает, доказательств вины не было.

— У меня тогда была только двухкомнатная квартира и «Нива». Арестовали даже ресторан, который принадлежал моей матери. Хотя он не имел отношения к компании, сказали: «Не заплатил налоги — значит, вложил деньги в ресторан». Во исполнения приговора, я уволился из ТОО «Зангар К», вышел из учредителей ТОО «Зангар строй холдинг» и сложил с себя полномочия директора, — вспоминает Маслов.

Суд оправдал, но история не закончилась

В 2013 году Верховный суд признал незаконным привлечение Андрея Маслова по долгам предприятия и изменил в этой части приговор Уральского городского суда.

— После этого у меня было три спокойных года, — рассказывает Маслов. — А в 2017 году ко мне пришёл Тоясов, назначенный налоговой банкротным управляющим «Зангар К». Я в этой компании работал только до 2009 года. Потом получил повестку в суд от судьи Хайруллиной. На заседании объяснил, что к фирме больше не имею отношения — я не директор, не учредитель и не сотрудник. Но уже в 2018 году меня снова вызвали в суд — теперь к судье Танкиевой. Речь шла о долге компании «Зангар К» в 43 миллиона тенге, который решили повесить на меня. Я представил документы: решения судов 2013 и 2014 годов и справки из юстиции, где указано, что директором я не был. Я занимался строительством, но юридически к компании отношения не имел, — говорит Маслов.

Подарок жене аннулировали через суд

В 2016 году у Андрея Маслова умерла мать, а в 2018 году он вступил в наследство и стал владельцем ресторана «Слобода». Позже он оформил дарственную на жену, чтобы передать ей управление бизнесом.

— Но Тоясов подал в суд, чтобы отменить дарственную. Это сделали для того, чтобы ресторан снова записали на меня и потом могли забрать как имущество должника. Суд решил: «Отменить договор дарения между Андреем и Ольгой Масловыми и вернуть имущество в конкурсную массу». Хотя ресторан не имел отношения к компании и был куплен нашей семьёй ещё в 2001 году, — говорит Маслов.

Причиной претензий стали старые связи компании «Зангар К» с фирмами, которых позже признали фиктивными. Несмотря на предыдущие решения судов, в 2018 году другая судья снова признала Маслова директором этой компании.

— В 2019 году дарственную отменили. В 2020-м Тоясов подал апелляцию. А мои адвокаты тогда сказали: заплати 20 миллионов тенге — и договор оставят в силе. Но я отказался и решил идти до конца, — рассказывает бизнесмен.

Вопросы к работе банкротного управляющего

По закону банкротный управляющий может отменять сделки, которые директор или учредитель совершил за три года до банкротства. Но Андрей Маслов считает, что Тоясов нарушил правила.

— Если ты уже признал меня должником и привлёк к суду, закрой дело о банкротстве. Но он этого не сделал, а продолжал действовать, будто процедура всё ещё идёт. Всё моё имущество арестовано. С 2020 года я продолжаю бороться: пишу в Генпрокуратуру. В итоге Тоясова наказали за превышение сроков банкротства, его начальнику выписали штраф, и только в 2024 году дело закрыли, — рассказывает Маслов.

После этого Тоясов выставил Маслову административные расходы — 23 миллиона тенге из 43 миллионов долга, якобы за услуги по банкротству. По статье 100 закона о банкротстве, такие расходы нельзя требовать с человека, которого привлекли к суду.

— За что 60% долга? Мне не дали список расходов. На каком основании он начислил себе 23 миллиона? Это незаконно, — говорит Маслов.

Маслов сам оплатил оценку имущества и передал её судебному исполнителю. Стоимость имущества в пять раз превышает сумму долга.

— Сейчас хотят сделать новую оценку, чтобы снизить цену и выкупить имущество. Ресторан находится в центре города и работает уже много лет без перерыва. Им нужны не склады и офисы, а именно ресторан, — объясняет он.

Маслов считает, что в решениях суда могут быть признаки коррупции:

— Судьи, которые в 2013 и 2014 годах решали в мою пользу, каким-то образом оказались в апелляционной коллегии и в 2020 году приняли противоположное решение, — говорит он.

Ответ налоговиков на заявление предпринимателя

Между тем, в департаменте госдоходов ЗКО ответили на заявление Маслова. По данным госреестра, ТОО «Зангар К» зарегистрировали 31 июля 2002 года. Руководителем компании был сам Маслов. 1 августа 2024 года фирму исключили из реестра — её ликвидировали из-за банкротства.

— Решением экономического суда Западно-Казахстанской области от 16 октября 2017 года подтверждалось, что Маслов действительно руководил компанией. Тогда же рассматривали материалы по делу о банкротстве, — поясняют в департамент государственных доходов ЗКО.

Позже, 3 июля 2018 года, суд обязал Маслова выплатить 43 344 999 тенге по субсидиарной ответственности. А 25 июля 2024 года суд удовлетворил просьбу банкротного управляющего заменить взыскателя по делу.

Также в департаменте уточнили, согласно Конституционному закону о судебной системе, жалобы и заявления, которые должны рассматриваться в суде, не могут проверяться другими органами или должностными лицами.

— По закону суд может заменить одну из сторон дела, если компания ликвидирована — это можно сделать на любом этапе процесса. Кроме того, Гражданский кодекс разрешает передавать права кредитора другому лицу без согласия должника. Именно это и указано в решении суда от 25 июля 2024 года, — поясняют в ведомстве.

Ресторан «Слобода» до сих пор не продан судисполнителем

Исполнительное производство, начатое 18 октября 2018 года судебным исполнителем Курматаевой, было выполнено только частично — покрыли лишь административные расходы банкротного управляющего Тоясова. Эти расходы за период с 2017 по 2024 год утвердили кредиторы и зафиксировали в протоколах заседаний и договоре между управляющим и комитетом кредиторов.

— По закону процедуру банкротства можно продлить, если есть на то основания, но не дольше чем на пять лет. В случае с ТОО «Зангар К» суд разрешил продлить процедуру по просьбе управляющего, потому что у компании оставалось имущество, которое ещё не продали. Среди этого имущества — ресторан «Слобода», который до сих пор не реализован, — дополнили в департаменте.

Во время проверки 1 марта 2024 года сотрудники Департамента госдоходов нашли нарушения при завершении процедуры банкротства. По итогам проверки 11 апреля 2024 года Тоясова оштрафовали за превышение сроков. Позже, 16 мая 2024 года, заместителю руководителя управления госдоходов Уральска Бердигалиеву объявили выговор за неполное служебное соответствие.

Процедура банкротства ТОО «Зангар К» завершена

В июне 2024 года управляющий Тоясов подал в суд просьбу утвердить итоговый отчёт и официально закрыть дело о банкротстве компании. По данным госкорпорации «Правительство для граждан», 1 августа 2024 года предприятие сняли с регистрационного учёта.

— 20 августа 2025 года Кассационный суд по административным делам рассмотрел жалобу истца на решения предыдущих судов — от 12 февраля и 19 марта 2025 года. Суд оставил эти решения в силе и отклонил кассационную жалобу, — сообщили в департаменте.

Права кредиторов и порядок утверждения расходов

По закону комитет кредиторов рассматривает отчёт управляющего по делу о банкротстве и решает, какую сумму административных расходов можно выплатить. Без их согласия такие выплаты запрещены. Управляющий также должен каждый месяц отчитываться о своей работе и указывать все понесённые расходы.

— Размер вознаграждения управляющего устанавливает собрание кредиторов в пределах, определённых законом. Поэтому вознаграждение Тоясова утвердили на весь период работы — с 2018 по 2024 год, — ответили в ведомстве.

После того как все долги перед кредиторами погашены, управляющий подаёт в суд итоговый отчёт, где указывает, как было использовано имущество компании, и прикладывает ликвидационный баланс. Суд утверждает этот отчёт. Таким образом, согласование и утверждение итоговых документов находятся в ведении кредиторов и суда.

Заявления не подтвердились

В департаменте госдоходов сообщили, что по делу о банкротстве ТОО «Зангар К» суд уже принял все решения, а действия участников были полностью рассмотрены. Заявления о том, что сотрудники департамента или банкротный управляющий якобы пытаются повесить долги компании на Андрея Маслова, бывшего директора, или захватить предприятие, признаны безосновательными.

Также в департаменте подчеркнули, что они не уполномочены давать оценку действиям судов.

Что ответили в суде

Председатель суда ЗКО Азат Избасаров сообщил, что все решения по делу Маслова уже вступили в законную силу. Поэтому суд не может пересматривать или заново оценивать эти решения.

Что говорит Маслов

Андрей Маслов утверждает, что у него есть документы, подтверждающие: в 2002 году директором ТОО «Зангар К» назначили другого человека, а не его.

— Почему тогда в данных налогового комитета директором указан я? Когда это появилось и кто это зарегистрировал — мне никто объяснить не может. Ведь база данных для юстиции и налоговой общая, — сказал Маслов.

По его словам, у него есть справка, где указано, что, согласно данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, с момента регистрации компании директором ТОО «Зангар К» значится Герасимова. Этот документ был выдан управлением юстиции Уральска в 2019 году.

Кстати, нам удалось связаться с банкротным управляющим Тоясовым. Он отказался комментировать ситуацию, отметив лишь, что все действия были в рамках закона и подтверждены соответствующими судебными решениями.