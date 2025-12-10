В Западно-Казахстанской области введён в эксплуатацию инфраструктурный объект республиканского значения — двухуровневая транспортная развязка, построенная на 265-м километре автодороги «Актобе–Уральск–граница РФ» близ села Подстепное Теректинского района.

В церемонии открытия приняли участие аким области Нариман Турегалиев, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»» Дархан Иманашев, сотрудники компании, представители подрядной организации и местные жители.

— Глава государства в своих Посланиях народу неоднократно подчеркивал важность модернизации транспортно-логистической сферы, рассматривая её как один из ключевых инструментов укрепления национальной экономики. Сегодня открываемая двухуровневая развязка представляет собой современное инженерное решение, направленное на обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта. Новая развязка позволит эффективно регулировать транспортные потоки и значительно повысит удобство передвижения. Это важный шаг, который укрепит связь нашей области с другими регионами страны и Российской Федерацией, а также расширит экономическое сотрудничество, — отметил аким области Нариман Турегалиев.

Председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев отметил, что завершенные работы являются важной частью системной модернизации дорожной отрасли:

— Мы открываем движение по участкам, которые существенно изменят транспортную доступность региона. Каждый километр новой дороги – это новые возможности для развития экономики, бизнеса, туризма и повышения уровня жизни людей. Мы также приступили к реконструкции контрольно-пропускного пункта «Сырым» в районе Байтерек, который станет современным логистическим хабом международного уровня.

Данный дорожный узел является важной частью крупных работ по реконструкции трассы «Подстепное — Фёдоровка — гр. РФ». Общая протяжённость проекта составляет 144 километра. На сегодняшний день 72 километра дороги полностью отремонтированы и открыты для движения транспорта. Эти работы были выполнены АО «КазАвтоЖол».

Реконструкция оставшихся 72 километров дороги осуществляется при содействии компании КПО b.v. Полное завершение проекта ожидается в 2026 году.

В 2025 году в регионе завершены основные дорожные работы на 260 км автодорог республиканского значения, включая реконструкцию трассы «Подстепное – Федоровка» (72 км), капитальный ремонт автодороги «Униге – Бисен – Сайхин» (103 км) и средний ремонт подъезда к селу Хан Ордасы (21 км) и автодороги Актобе – Уральск (64 км). По всем указанным участкам движение официально открыто. Масштаб выполненных работ позволил значительно улучшить состояние покрытия, повысить пропускную способность трасс и обеспечить безопасность движения в направлении Уральска, Атырау, Актобе и Российской Федерации.