В церемонии открытия приняли участие аким области Нариман Турегалиев, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»» Дархан Иманашев, сотрудники компании, представители подрядной организации и местные жители.
— Глава государства в своих Посланиях народу неоднократно подчеркивал важность модернизации транспортно-логистической сферы, рассматривая её как один из ключевых инструментов укрепления национальной экономики. Сегодня открываемая двухуровневая развязка представляет собой современное инженерное решение, направленное на обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта. Новая развязка позволит эффективно регулировать транспортные потоки и значительно повысит удобство передвижения. Это важный шаг, который укрепит связь нашей области с другими регионами страны и Российской Федерацией, а также расширит экономическое сотрудничество, — отметил аким области Нариман Турегалиев.
Председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев отметил, что завершенные работы являются важной частью системной модернизации дорожной отрасли:
— Мы открываем движение по участкам, которые существенно изменят транспортную доступность региона. Каждый километр новой дороги – это новые возможности для развития экономики, бизнеса, туризма и повышения уровня жизни людей. Мы также приступили к реконструкции контрольно-пропускного пункта «Сырым» в районе Байтерек, который станет современным логистическим хабом международного уровня.
Данный дорожный узел является важной частью крупных работ по реконструкции трассы «Подстепное — Фёдоровка — гр. РФ». Общая протяжённость проекта составляет 144 километра. На сегодняшний день 72 километра дороги полностью отремонтированы и открыты для движения транспорта. Эти работы были выполнены АО «КазАвтоЖол».
Реконструкция оставшихся 72 километров дороги осуществляется при содействии компании КПО b.v. Полное завершение проекта ожидается в 2026 году.
В 2025 году в регионе завершены основные дорожные работы на 260 км автодорог республиканского значения, включая реконструкцию трассы «Подстепное – Федоровка» (72 км), капитальный ремонт автодороги «Униге – Бисен – Сайхин» (103 км) и средний ремонт подъезда к селу Хан Ордасы (21 км) и автодороги Актобе – Уральск (64 км). По всем указанным участкам движение официально открыто. Масштаб выполненных работ позволил значительно улучшить состояние покрытия, повысить пропускную способность трасс и обеспечить безопасность движения в направлении Уральска, Атырау, Актобе и Российской Федерации.