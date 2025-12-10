По данным РГП «Казгидромет», завтра, 11 декабря, жителей западных регионов Казахстана ждут морозы, снег и гололёд.
Уральск: в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −8…−6 °C, днём −2…0 °C.
Актобе: облачно, осадки не прогнозируются. Температура ночью около −10…−9 °C, днём −5…−4 °C.
Атырау: ночью и утром возможен небольшой снег, днём — преимущественно облачно. Температура: −4…−3 °C ночью, −3…−2 °C днём.
Актау: ночью ожидаются дождь и снег, днём — облачно. Температура: ночью +1…0 °C, днём около 0…+1 °C.
Водителям и пешеходам рекомендуется учитывать возможную гололедицу, а также быть готовыми к сниженной видимости утром.