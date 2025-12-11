Отдельное внимание обратили на опасность выхода на неокрепший лёд и необходимость соблюдать меры безопасности на водоёмах.

Министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана обратилось к гражданам с призывом соблюдать меры предосторожности в условиях ухудшения погодных условий. В ведомстве рекомендуют следить за штормовыми предупреждениями и воздерживаться от дальних поездок, особенно в сельской местности, а также ограничить длительные пешие прогулки.

Информация о закрытии автодорог и неблагоприятной погоде доводится до населения через штормовые предупреждения, СМС-рассылки, интернет-ресурсы и социальные сети.

МЧС также обращает внимание на опасность выхода на неокрепший лёд зимой и настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности на водоёмах.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлена группировка сил и средств численностью более 44 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники. В регионах страны открыто 1 681 пункт обогрева, а также 40 трассовых медико-спасательных пунктов будут использоваться как дополнительные пункты обогрева.