В селе Жана Омир Теректинского района ЗКО открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект был реализован при поддержке фонда «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний фонда «Самрук-Казына».

На церемонии открытия приняли участие аким области Нариман Турегалиев, управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов, жители села, а также представители подрядной организации и сферы спорта.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях особое внимание уделяет развитию сельских местностей, повышению качества жизни и созданию равных возможностей для всех граждан. Новый спорткомплекс — яркий пример реализации этих приоритетов. За последние три года в регионе введено в эксплуатацию 13 спортивных объектов, в этом году продолжается строительство еще восьми, шесть из которых будут завершены до конца года, — отметил Нариман Турегалиев.

Общая площадь современного комплекса составляет 1,6 тысяч квадратных метров. В комплексе созданы все условия для занятий волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом и национальной борьбой.