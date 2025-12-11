В селе Жана Омир Теректинского района ЗКО открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект был реализован при поддержке фонда «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний фонда «Самрук-Казына».
На церемонии открытия приняли участие аким области Нариман Турегалиев, управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов, жители села, а также представители подрядной организации и сферы спорта.
— Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях особое внимание уделяет развитию сельских местностей, повышению качества жизни и созданию равных возможностей для всех граждан. Новый спорткомплекс — яркий пример реализации этих приоритетов. За последние три года в регионе введено в эксплуатацию 13 спортивных объектов, в этом году продолжается строительство еще восьми, шесть из которых будут завершены до конца года, — отметил Нариман Турегалиев.
Общая площадь современного комплекса составляет 1,6 тысяч квадратных метров. В комплексе созданы все условия для занятий волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом и национальной борьбой.
— Данный объект в селе Жана Омир стал 18-м спортивным комплексом, открытым от имени группы компаний фонда. Эти объекты уже приносят пользу более чем 740 тысячам жителей региона. Мы уверены, что новый комплекс создаст благоприятные условия для регулярных занятий физической культурой и придаст новый импульс жизни села, — отметил управляющий директор АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов.