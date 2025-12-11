Производители советуют не пользоваться смартфоном на сильном морозе. Но кратковременное пребывание на холоде не повредит устройству.

Почему смартфон быстро садится на морозе

Эксперты на сайте Samsung.com объяснили, почему телефоны теряют заряд на холоде. В современных смартфонах стоят литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. В них ионы лития движутся между полюсами батареи через специальную жидкость или гель.

Хотя аккумуляторы могут работать при температурах от -20 °C до +60 °C, на практике при морозе батарея быстро садится. Дело в том, что холод замедляет движение ионов и увеличивает сопротивление — батарее становится трудно отдавать заряд. Литий-полимерные батареи немного лучше переносят холод, но в смартфонах их используют редко. При этом разные телефоны ведут себя по-разному: одни быстро разряжаются, другие работают дольше.

Как согреть телефон

Производители советуют не пользоваться смартфоном на сильном морозе. Но кратковременное пребывание на холоде не повредит устройству. Если телефон сел и отключился:

Сложите его в карман поближе к телу.

Перенесите в тёплое помещение или в салон автомобиля.

Через 10–15 минут батарея согреется, и телефон снова включится.

Если аккумулятор съёмный, можно вытащить его, чтобы он быстрее нагрелся.

Главные правила:

Согревайте постепенно. Не ставьте телефон на батарею или обогреватель — может появиться конденсат.

Не заряжайте на морозе. Холодная батарея может пострадать, снизится ёмкость или она выйдет из строя.

Не ставьте на зарядку сразу после улицы. Сначала дайте устройству нагреться до комнатной температуры.

Как продлить заряд на морозе

Чтобы телефон дольше работал на холоде:

Экономьте энергию. Выключите Bluetooth, Wi-Fi, геопозицию, уменьшите яркость и закройте фоновые приложения. Включите энергосберегающий режим.

Держите телефон ближе к телу. Карман брюк или внутренний карман куртки лучше внешнего кармана или сумки.

Реже доставайте устройство. Можно читать сообщения с умных часов или отвечать на звонки через гарнитуру.

Используйте чехол. Толстый пластик, силикон или кожа помогают батарее держать заряд дольше.

Заряжайте оригинальными кабелями и адаптерами. Дешёвые аналоги могут уменьшить ёмкость аккумулятора.

Проверяйте батарею. Если смартфон старый, аккумулятор мог износиться — возможно, нужна замена.

Для частого использования на морозе лучше взять защищённый телефон с батареей большой ёмкости.