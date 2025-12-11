Почему смартфон быстро садится на морозе

Эксперты на сайте Samsung.com объяснили, почему телефоны теряют заряд на холоде. В современных смартфонах стоят литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. В них ионы лития движутся между полюсами батареи через специальную жидкость или гель.

Хотя аккумуляторы могут работать при температурах от -20 °C до +60 °C, на практике при морозе батарея быстро садится. Дело в том, что холод замедляет движение ионов и увеличивает сопротивление — батарее становится трудно отдавать заряд. Литий-полимерные батареи немного лучше переносят холод, но в смартфонах их используют редко. При этом разные телефоны ведут себя по-разному: одни быстро разряжаются, другие работают дольше.

Как согреть телефон

Производители советуют не пользоваться смартфоном на сильном морозе. Но кратковременное пребывание на холоде не повредит устройству. Если телефон сел и отключился:

  • Сложите его в карман поближе к телу.

  • Перенесите в тёплое помещение или в салон автомобиля.

  • Через 10–15 минут батарея согреется, и телефон снова включится.

  • Если аккумулятор съёмный, можно вытащить его, чтобы он быстрее нагрелся.

Главные правила:

  • Согревайте постепенно. Не ставьте телефон на батарею или обогреватель — может появиться конденсат.

  • Не заряжайте на морозе. Холодная батарея может пострадать, снизится ёмкость или она выйдет из строя.

  • Не ставьте на зарядку сразу после улицы. Сначала дайте устройству нагреться до комнатной температуры.

Как продлить заряд на морозе

Чтобы телефон дольше работал на холоде:

  • Экономьте энергию. Выключите Bluetooth, Wi-Fi, геопозицию, уменьшите яркость и закройте фоновые приложения. Включите энергосберегающий режим.

  • Держите телефон ближе к телу. Карман брюк или внутренний карман куртки лучше внешнего кармана или сумки.

  • Реже доставайте устройство. Можно читать сообщения с умных часов или отвечать на звонки через гарнитуру.

  • Используйте чехол. Толстый пластик, силикон или кожа помогают батарее держать заряд дольше.

  • Заряжайте оригинальными кабелями и адаптерами. Дешёвые аналоги могут уменьшить ёмкость аккумулятора.

  • Проверяйте батарею. Если смартфон старый, аккумулятор мог износиться — возможно, нужна замена.

  • Для частого использования на морозе лучше взять защищённый телефон с батареей большой ёмкости.