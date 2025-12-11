С начала года квартиры от застройщиков подорожали на 15.3%.

За месяц квартиры в новостройках Казахстана подорожали сразу на 2.5%. По данным Бюро национальной статистики, за месяц цены на первичку выросли в семи городах. С начала года квартиры от застройщиков подорожали на 15.3%, сообщается на сайте Krisha.kz.

Как изменились цены за месяц

Самый заметный рост в ноябре:

— в Актобе: +4.3%;

— Алматы:+3.5%;

— Астане: +3.2%;

— Талдыкоргане: +2.3%;

— Кокшетау: +2.1%.

Незначительно, от 0.2 до 0.8%, цены выросли в Караганде, Павлодаре и Костанае.

Снижение зафиксировано только в Конаеве: на 0.2% за месяц.

В остальных городах цены остались без изменений.

Среди них: Шымкент, Актау, Атырау, Жезказган, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан.

Сколько стоит квадрат в новостройках

Средняя цена нового жилья в Казахстане в ноябре достигла 568 813 тенге за квадратный метр. Это на 13 652 тенге дороже, чем в октябре.

Самая дорогая первичка:

в Алматы — 690 668 тг/кв. м;

Астане — 671 200 тг/кв. м;

Атырау — 521 361 тг/кв. м;

Шымкенте — 518 364 тг/кв. м;

Семее — 467 745 тг/кв. м.

Самые доступные цены на первичку:

в Уральске — 299 155 тг/кв. м;

Актобе — 327 514 тг/кв. м;

Туркестане — 338 637 тг/кв. м.

Как изменились цены за год

За год (к ноябрю 2024 года) стоимость нового жилья в РК выросла на 15.5%.

Лидер роста— Алматы. Цена на квартиры от застройщиков за год тут подскочили на 19.9%.

Также высокий рост отмечен:

в Павлодаре: +19.6%;

Конаеве: +17.5%;

Астане: +17.4%.

Самый незначительный рост за год показывают: