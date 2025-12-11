За месяц квартиры в новостройках Казахстана подорожали сразу на 2.5%. По данным Бюро национальной статистики, за месяц цены на первичку выросли в семи городах. С начала года квартиры от застройщиков подорожали на 15.3%, сообщается на сайте Krisha.kz.
Как изменились цены за месяц
Самый заметный рост в ноябре:
— в Актобе: +4.3%;
— Алматы:+3.5%;
— Астане: +3.2%;
— Талдыкоргане: +2.3%;
— Кокшетау: +2.1%.
Незначительно, от 0.2 до 0.8%, цены выросли в Караганде, Павлодаре и Костанае.
Снижение зафиксировано только в Конаеве: на 0.2% за месяц.
В остальных городах цены остались без изменений.
Среди них: Шымкент, Актау, Атырау, Жезказган, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан.
Сколько стоит квадрат в новостройках
Средняя цена нового жилья в Казахстане в ноябре достигла 568 813 тенге за квадратный метр. Это на 13 652 тенге дороже, чем в октябре.
Самая дорогая первичка:
в Алматы — 690 668 тг/кв. м;
Астане — 671 200 тг/кв. м;
Атырау — 521 361 тг/кв. м;
Шымкенте — 518 364 тг/кв. м;
Семее — 467 745 тг/кв. м.
Самые доступные цены на первичку:
в Уральске — 299 155 тг/кв. м;
Актобе — 327 514 тг/кв. м;
Туркестане — 338 637 тг/кв. м.
Как изменились цены за год
За год (к ноябрю 2024 года) стоимость нового жилья в РК выросла на 15.5%.
Лидер роста— Алматы. Цена на квартиры от застройщиков за год тут подскочили на 19.9%.
Также высокий рост отмечен:
в Павлодаре: +19.6%;
Конаеве: +17.5%;
Астане: +17.4%.
Самый незначительный рост за год показывают:
Усть-Каменогорск: +1.3%;
Петропавловск: +2.6%;
Жезказган: +5.3%.