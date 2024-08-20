Куда чаще всего переводят деньги из Казахстана

Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов за I полугодие 2024 года, составил 515,3 миллиарда тенге. Этот показатель ниже на 19%, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в Национальном банке РК.

Большинство переводов – это безвозмездные переводы между физическими лицами. Это объясняется удобством этих систем для частных переводов без необходимости открытия банковских счетов.

Основная часть переводов представляет собой трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами. Из них 75% направлены за границу, что составляет 383,8 миллиарда тенге за I полугодие 2024 года. Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составляет 330 тысяч тенге. Основными странами-получателями являются Россия, Узбекистан, Турция, Грузия и Кыргызстан.

Полученные переводы из-за рубежа составили 23% от общего объема, что равно 120,4 миллиарда тенге. Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа составляет 279,3 тысячи тенге. Основными странами-отправителями являются Россия, США, Южная Корея, Узбекистан и Турция.



