Службу ранней поддержки семей с детьми, имеющими риск нарушения в развитии или уже имеющими особенности развития открыли в Атырау. Записаться к специалистам службы смогут семьи с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, а основной фокус работы направлен на обучение родителей.

Служба ранней поддержки открыта на базе Кабинета психолого-педагогической коррекции города Атырау.

— Ранняя поддержка – это комплексная помощь родителям и детям, обучая родителей, мы будем помогать детям. Для этого мы организовали в службе три зоны – развивающую для детей, для консультации родителей и для работы специалиста. В работе специалисты применяют знания, полученные при обучении в рамках проекта, а также используют развивающие материалы. Вся помощь семьям оказывают бесплатно, — рассказывает руководитель кабинета коррекции Айнур Имангалиева.

Служба оснащена необходимым оборудованием, развивающими игровыми материалами.

— К каждой семье и ребенку индивидуальный подход: квалифицированные специалисты определят программу в зависимости от потребностей ребенка. Для успеха важен комплексный подход, когда на самых ранних этапах в развивающий процесс включены родители и специалисты, — отметила Айнур Имангалиева.

В службу ранней поддержки могут обращаться родители, если малыш медленнее сверстников осваивает моторные навыки, отстает в речевом развитии, проявляет агрессию или постоянно плачет, у него нарушен сон и аппетит, если родителей что-то тревожит, и они хотят лучше разобраться в особенностях развития своего малыша.

Специалисты помогут семьям, обучая родителей функционально развивать своего ребенка на ранних этапах его жизни. Они подберут для них услуги в зависимости от того, в какой области возникли трудности. Это могут быть такие навыки, например, как познавать мир, окружающую среду, общаться, ползать или ходить, навыки самообслуживания: кушать, мыть руки и многое другое.

По данным Кабинета коррекции, сейчас в Атырау в помощи специалистов ранней поддержки нуждаются не менее 63 семей. Всего в рамках проекта в 12 регионах Казахстана будут функционировать 17 таких служб.

Новая служба ранней поддержки принимает семьи по адресу: кабинет психолого-педагогической коррекции в Атырау, микрорайон Береке, 16-я улица, 3 (в здании ОСШ №42).

К слову, службу ранней поддержки открыл фонд «Дара» в рамках проекта «Время возможностей» при участии компании «Шеврон».



