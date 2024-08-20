На сайте Национального банка Казахстана официальный курс доллара на сегодня, 20 августа, составляет — 478,9 тенге, к слову, он не менялся с 17 августа. Курс евро — 526,4 тенге, рубль стоит 5,35 тенге. В обменных пунктах Уральска: Доллар США: покупка — 478, продажа — 481 тенге;

Евро: покупка — 525, продажа — 529 тенге;

Российский рубль: покупка — 5,29 тенге, продажа — 5,39 тенге.

