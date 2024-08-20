Бесплатные лекарства не выдавали больным в Атырауской области

Прокуроры Жылыойского района выявили врачей, которые игнорировали свои обязанности по предоставлению жителям гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В частности, районная больница необоснованно сократила количество пациентов, получающих бесплатные медикаменты. Кроме того, поставщик своевременно не поставлял лекарства.

По акту надзора 4 054 человека, состоящие на учете в районной больнице с диагнозами «сахарный диабет, артериальная гипертензия», обеспечены лекарственными средствами («Джардинс», «Инвокана», «Тражента», «Форсига» и т.д.) в количестве 4 866 упаковок на сумму более 19 миллионов тенге.

Ответственное должностное лицо районной больницы привлечено к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.