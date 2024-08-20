Как заявил министр транспорта Марат Карабаев, недавно ведомство подписало меморандум с агрегатором InDriver, сообщает Tengri Auto.

— Меморандум предусматривает отказ от регистрации в InDriver праворульных машин. То есть праворульные машины - им законом запрещено осуществлять деятельность в такси, поэтому и InDriver, и Яндекс не будут их у себя в приложениях регистрировать, — рассказал Карабаев на брифинге в правительстве.

До 1 января следующего года Яндекс и InDriver проведут инвентаризацию, выявят праворульные машины и ограничат им доступ к работе такси. Такие же ограничения коснутся праворульных авто, которые переоборудовали в леворульные.

— Есть праворульные машины, которые переделаны на леворульные. Они несут опасность для здоровья наших граждан, для безопасности передвижения транспортных средств, поэтому у праворульных машин 13-значный VIN-код, у леворульных - 17-значный VIN-код. С 1 января переделанные машины тоже будут отключать, — добавил министр.

Министерство внутренних дел будет предоставлять список нарушителей, которые также будут отключены от систем агрегаторов: как машина, так и ее владелец.

Ранее Марат Карабаев заявил, что в Казахстане не обсуждается вопрос введения запрета для водителей InDrive и Яндекса совершать междугородние поездки на расстояние более 50 километров.