20 лет назад почти четыре гектара земли в районе Набережной были проданы за 4,4 миллиона тенге, сообщает издание . Еще в 2005 году городской акимат выдал разрешение на "строительство и обслуживание зоны отдыха" на 12 участках в районе набережной общей площадью 38 984 квадратных метра предпринимателю по фамилии Токарев. В официальных документах говориться, что участки делимые и предоставляются в частную собственность. Их общая стоимость составила 4 миллиона 444 тысячи тенге. За землю предприниматель расплачивался в рассрочку.

Корреспондент пишет, что передача земли бизнесмену стала поводом для обращения в суд. Иск тогда подготовил правозащитник Павел Кочетков. В исковом заявлении он потребовал признать постановление акимата о передачи земель в частную собственность - незаконными.

— Земельные участки в районе мемориального комплекса "Стела" общей площадью 3,9 гектар кроме санитарно-защитной зоны являются еще и землями водоохранной зоны реки Урал, то есть относятся к зонам с особыми условиями пользования земель. На территории рекреационной зоны не допускаются размещение (строительство) новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского значения, непосредственно не связанных с функционированием рекреационной зоны, — указал в иске правозащитник.

Издание сообщает, что правозащитника тогда поддержали и в областном управлении архитектуры. Начальник управления по фамилии Утегенов в своем ответе на письмо правозащитника отметил, что согласно Генеральному плану города Уральска, утвержденному в 2006 году, а также предыдущему Генеральному плану от 1987 года, эти участки находятся в составе рекреационной зоны города и являются землями общего пользования. Однако, во всех судах правозащитнику отказали в удовлетворении исковых требований. С того времени прошло почти 20 лет, но никакая зона отдыха за Стелой так и не появилась.

Четвертого августа 2024 года участок был огорожен забором с надписью "Посторонним не входить", после чего началась вырубка деревьев. Этот инцидент привлек внимание прессы, и уже на следующий день компетентные органы ответили на ряд вопросов журналистов. Чиновники сообщили, что в действительности было продано только 2,2 гектара земли. Они также отметили, что сейчас устанавливается владелец участка, так как земля перепродавалась несколько раз.

Тем временем корреспонденту издания в филиале НАО "Правительство для граждан" по Западно-Казахстанской области сообщили, что все документы на земельный участок были истребованы прокуратурой и антикоррупционной службой. В департаменте полиции ЗКО журналисту сообщили, что виновный за вырубку деревьев пока не был наказан.

К слову, эколог-руководитель ОО "Западно-Казахстанское эколого-географическое общество" Дархан Сариев сказал, что проданные участки имеют важное значение для экологии города. По его словам, эти земли необходимы для рекреации и должны оставаться лесной зоной, поэтому их следует изъять.