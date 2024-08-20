С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 175 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 684,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 490,3 млрд тенге. Такие данные предоставили в министерстве труда и социальной защиты.

На 1 августа этого года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 398 тысяч человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2024 года составил 132 064 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 436 тенге, базовой пенсии – 42 628 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.