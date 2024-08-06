Казахстанские эксперты в финансовой сфере направили ряд предложений касательно развития пенсионной системы страны. Одна из них - председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова - рассказала о сути некоторых экспертных предложений, передает Tengrinews.kz.

Предложение касается увеличения размера базовой пенсионной выплаты.

— Мы предлагаем усилить государственный компонент путем увеличения размера базовой пенсионной выплаты, поскольку выплаты из солидарной системы для вновь выходящих на пенсию граждан уменьшаются пропорционально снижению их стажа работы до 1 января 1998 года. В 2040 году пенсионного возраста достигнут граждане, которые уже не будут иметь такого стажа совсем. Сейчас базовая пенсионная выплата выплачивается гражданам с момента достижения пенсионного возраста. Она финансируется из республиканского бюджета, при этом размер устанавливается в процентах от прожиточного минимума и зависит от стажа трудовой деятельности. Размер прожиточного минимума ежегодно пересматривается и утверждается законом о республиканском бюджете. Однако на протяжении нескольких лет индексация показателей прожиточного минимума, базовой пенсионной выплаты отставала от темпов роста инфляции, — говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Кроме того, как отметила эксперт, методология расчета прожиточного минимума вызывает нарекания со стороны экспертов и нуждается в совершенствовании. В сложившейся ситуации происходит отставание показателей прожиточного минимума и, соответственно, размеров базовой пенсионной выплаты от темпов роста трудовых доходов и роста минимальной заработной платы.

Возникшие дисбалансы в показателях, по словам главы совета Ассоциации финансистов Казахстана, приводят к снижению отношения базовой пенсионной выплаты к бывшему доходу гражданина при его выходе на пенсию, что по-другому называется ставкой замещения трудового дохода и является важнейшим показателем адекватности пенсионных систем в мире.

— Чтобы исключить такие дисбалансы, группа экспертов предлагает использовать для расчета базовой пенсионной выплаты показатель минимальной заработной платы, что позволит поддерживать постоянную связь с уровнем заработных плат в экономике. Однако для обеспечения такой связи необходимо устанавливать размер минимальной заработной платы пропорционально сложившейся в экономике медианной заработной плате. Это величина, при которой 50 процентов работающих получают зарплату выше, а 50 процентов работающих - ниже, — сказала Бахмутова.

Как следует из ответа, в международной практике минимальную заработную плату устанавливают на уровне половины от медианной. Сейчас в Казахстане минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге. Если бы ввели параметризацию на основе медианной заработной платы, то она составила бы порядка 113 тысяч тенге.

— Для достижения таких величин требуется некоторое время с учетом возможностей бюджета. Эксперты предлагают назначать базовую пенсионную выплату, в зависимости от трудового стажа, в размере от 55 до 80 процентов от минимальной заработной платы, установленной по обновленной методике. Это и будет вкладом государства в формирование совокупных пенсионных выплат нашим пожилым гражданам. При этом общие расходы бюджета на выплату государственной пенсии предлагается поддерживать на уровне 3 процентов от ВВП, то есть на уровне текущих расходов, — добавила спикер.

Список предложений выглядит так:

адекватность государственной пенсии и стабильность расходов бюджета на пенсионные выплаты;

адекватность пенсионных накоплений и пожизненность выплат из накопительной пенсионной системы;

расширение охвата, стимулирование полноты и регулярности уплаты пенсионных взносов;

повышение эффективности инвестиционного управления пенсионными активами.



