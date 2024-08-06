В эти дни в столице Франции проходят Олимпийские игры. В копилке у сборной Казахстана на восьмой день Олимпиады четыре медали — одна золотая, одна серебряная и две бронзовые. Лидером медального зачета на данный момент является Китай. Также в тройку лучших команд турнира входят США и Франция.

Сегодня, шестого августа, представлять нашу страну на международной арене будет спортсменка из ЗКО Мария Бровкова. Она выйдет в паре с другой казахстанской спортсменкой Руфиной Искаковой. Казахстанский дуэт на каноэ-двойке выступит на дистанции в 500 метров: два лучших дуэта из каждого заезда выходят в полуфинал, а остальные - в четвертьфинал.

Старт соревнования намечен на 14:00 по времени Астаны, а прямая трансляция турнира может быть отображена в эфире одного из казахстанских телеканалов - Qazsport и Qazaqstan.

Кроме Марии Бровковой и Руфины Искаковой сегодня будут выступать казахстанские легкоатлеты Давид Ефремов и Нора Джеруто, борец Демеу Жадыраев, скалолаз Амир Джаймуратов, боксерша Назым Кызайбай и гребцы на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов, Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла.



