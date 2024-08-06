Около трёх тысяч мальков спасли в Атырау

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области, в экологической акции участвовали 50 волонтеров. — Мы организовали акцию по спасению мальков рыб, оставшихся в пойме после снижения уровня воды в реке Урал. Волонтёры выпустили в реку около трех тысяч мальков рыбы. Эта работу продолжат, — рассказала заместитель руководителя Молодежного ресурсного центра в Атырау Айдана Балашева. Мероприятие проводится по инициативе волонтерской организации «Жаңа жастар» Молодежного ресурсного центра города Атырау и волонтерского проекта Teniz juregi.


