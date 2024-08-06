Животноводы южных районов области бьют тревогу: им нечем зимой кормить скот.

Животноводы южных районов области бьют тревогу: им нечем зимой кормить скот. Тому причина - изношенность пастбищ, отсутствие дождей, огромное количество сайгаков. Фермеры не раз обращались к властям с просьбой обратить внимание на их проблемы. Они даже создали петицию с просьбой объявить режим ЧС.

По словам руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жасулана Халиуллина, в этом году производительность пастбищ в этих районах действительно снизилась. По этой причине в Бокейординском и Жанибекском районах объявлен режим ЧС природного характера. Однако аналогичная сложная ситуация возникла и в соседних населенных пунктах - это села Жанажол, Жанаказан, Копжасар и Мастексай Жангалинского района, села Теренкол, Казталов, Бостандык и Коктерек Казталовского района.

– Сейчас специалисты изучают сложившуюся ситуацию, по итогам которых будет принято окончательное решение. В связи с возникновением аномальных погодных условий, подтвержденных гидрометеорологической службой на территории этих районов, у нас есть возможность субсидировать снижение стоимости кормов для сельскохозяйственных животных агроструктурам в соответствии с действующими правилами субсидирования животноводства. По расчетам, в Бокейординском и Жанибекском районах планируется охватить 73,7 тысячи голов крупного рогатого скота, 64,7 тысячи голов овец и 30,9 тысячи голов лошадей. Требуемый объем средств составляет более двух миллиардов тенге. Заявка на эту сумму подана в управление финансов и одобрена областной бюджетной комиссией, - сказал Жасулан Хилиуллин.

По мнению руководителя управления, еще одна мера, которая реализуется в южных регионах для предотвращения падежа поголовья в зимний период – это сокращение поголовья. Крупнейший мясоперерабатывающий комплекс нашего региона начнет прием скота на два месяца раньше. Предприятие будет в первую очередь принимать скот из южных районов. С 24 июня по сегодняшний день забито 1 567 голов, 4 435 голов МРС и 105 лошадей.







