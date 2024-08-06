В региональном разрезе наибольшее удорожание бензина наблюдалось в Алматы: на 4,1% за год. Далее идут Западно-Казахстанская (на 3,5% за год), Атырауская (на 3,2%) и Карагандинская (на 3,2%) области.

Как сообщает Energyprom.kz, по итогам первого полугодия 2024 года в РК произвели 2,6 тысячи тонн моторного топлива (бензина, включая авиационный), что на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска пришёлся на Шымкент (919,5 тонны), годовое сокращение — на 4,6%. В тройке регионов-лидеров также оказались Павлодарская (818,5 тонны) и Атырауская (792,1 тонны) области.

Производство авиационного бензина составило всего 5,1 тонны, в то время как выпуск моторного бензина — 2,6 тысячи тонн. В том числе на бензин АИ-92 пришлось 2,1 тысячи тонн, АИ-95 — 442,4 тонны, АИ-98 — 14,9 тонны.

Цены на бензин по итогам июня 2024 года выросли на 2% в годовой динамике. В том числе бензин АИ-98 подорожал на 19,2%, АИ-95/96 — на 13,6%, АИ-92 — на 0,1%. В июне цена литра бензина АИ-92 составила 202 тенге, АИ-95/96 — 253 тенге, АИ-98 — 292 тенге.

В региональном разрезе наибольшее удорожание бензина наблюдалось:

в Алматы на 4,1% за год;

в ЗКО на 3,5% за год;

в Атырауской области на 3,2% за год;

в Карагандинской области на 3,2% за год.

Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жамбылской области: на 0,2%.

В двух из 20 регионов страны цены снизились: в Кызылординской области — на 0,1%, в Шымкенте — на 0,3%.

На 1 августа стоимость бензина в Казахстане, по данным Numbeo, составила 0,49 долларов США, что поставило страну на 6-е место из 95 по дешевизне бензина в мире.

Среди стран СНГ это и вовсе самый низкий показатель. Для сравнения: в России и в Азербайджане стоимость бензина составляла 0,62 долларов США, в Беларуси — 0,74 долларов США, в Узбекистане — 1,01 долларов США, в Украине — 1,31 долларов США, в Армении — 1,37 долларов США.

Самым дешёвым в мире был бензин в Ливане: всего 0,03 долларов США. Далее идут Египет (0,26 долларов США) и Алжир (0,33 долларов США). Дороже всего бензин стоил в Гонконге (3,11 долларов США), Сингапуре (2,14 долларов США) и Швейцарии (2,11 долларов США).

Что касается городов, в Алматы и Астане цена бензина составляла в среднем 0,5 долларов США. Среди городов стран СНГ, участвующих в рейтинге, чуть дороже бензин обходился жителям Уфы и Челябинска (0,61 долларов США), Самары, Казани, Перми, Новосибирска и Ростова-на-Дону (0,62 долларов США). Высокие цены на бензин были зарегистрированы в Ереване (1,39 долларов США), Кишинёве (1,37 долларов США) и Киеве (1,35 долларов США).