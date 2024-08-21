По результатам сопровождения завершено строительство 44 проблемных объектов. Среди них объекты водообеспечения, СпецЦОН, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, медицинские объекты, жилые дома, ремонт дорог, строительство моста, реконструкция плотинного гидроузла и котельной.

В частности, завершено строительство десяти школ в Астане, Актюбинской, ЗКО, Кызылординской и Туркестанской областях – по 2. Принимая во внимание проблемы обеспечения водоснабжением сельской местности, в рамках сопровождения завершено строительство водопроводов в 14 селах, в том числе в Павлодарской области – 4, ВКО – 3, Жамбылской – 3, Костанайской – 3 и ЗКО – 1. Их строительство затянулось от года до трех лет.

– Для недопущения хищений применяется комплекс превентивных мер, в том числе информационные письма, комиссии по противодействию коррупции, общественные мониторинги в рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство». Отсутствие четкого требования к гарантийному сроку создает коррупционные риски, так как заказчик по предварительной договоренности с подрядчиком могут устанавливать меньший срок гарантии. Результатами этой работы будет усиление дополнительного контроля качества и снижение расходов бюджета на ремонт в период гарантийного срока эксплуатации. Сейчас по инициативе Агентства в проект строительного кодекса включены нормы об установлении минимального гарантийного срока не менее 5 лет, на текущий момент – 2 года, - заверили в антикоррупционной службе.

На сопровождении Агентства остается строительство 125 объектов. Работа в данном направлении продолжается.